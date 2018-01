Un cuplu celebru din showbiz divorţează. Cine a decis să îşi spună "adio" la început de an

Este vorba despre Kamara şi soţia lui, Oana, care se pare că sunt în pragul divorţului. Surse apropiate de cuplu susţin că cei doi au decis să meargă pe căi separate şi să se despartă, deşi au împreună un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare că cea care a fost cea mai hotărâtă să facă primul pas în despărţirea lor a fost Oana. Cei doi artişti au viziuni asupra viitorului lor total diferite, iar asta a dus numai la certuri. Cu toate acestea, se pare că el regretă că s-a ajuns la acest impas. Contactat de reporteri, Kamara nu a vrut să comenteze nimic şi a zis că preferă să păstreze tăcerea, cu privire la această situaţie dificilă în care se află.

Oana şi Kamara sunt părinţii unui băieţel superb, iar în urmă cu doi ani bruneta a debutat şi ea în industria muzicii, Alături de Alessia, Oana formează trupa Kimale. Dupa o relatie de doar cinci luni, Kamara s-a decis să se însoare. Evenimentul a avut loc în mare secret, la Focşani, în 2012. Puţini ştiu că Oana şi Kamara s-au cunoscut pe internet.

"Tocmai ieşisem dintr-o emisiune şi am intrat pe Facebook. Am văzut că cineva îmi critica dansatoarele. Atunci i-am trimis ei un mesaj şi i-am zis simplu: „Bună!". Am vorbit apoi 4 luni, zi de zi", delcara Kamara, în urmă cu câţiva ani.