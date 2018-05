Unul din arbitrii români ai partidei Belgia-Spania a rupt tăcerea. SCANDAL IMENS: "Poliţia stătea cu mitralierele lângă vestiar!"

Radu Petrescu a vorbit despre modul în care a trăit partida respectivă, dar şi emoţiile trăite la final, când el şi colegii săi au fost atacaţi de jucătorii Spaniei, dar şi de suporteri ai ibericilor.

"Terenul pe care s-a jucat e uşor atipic, este mai strâmt şi jocul cu piciorul trebuie reglat puţin. E posibil ca şuturile să nu-şi mai atingă corect ţinta. A fost un meci încărcat de emoţie şi în mod normal există o masă între căpitani, managerii echipelor. Ce a fost ieşit din comun a fost că, de dimineaţă, la ora 9:30, am fost chemaţi de observator pentru o mică discuţie, în care ne-a pus în vedere că se joacă un meci important pentru calificarea României, a Spaniei şi că trebuie să iasă bine. A fost o discuţie de 15-20 de minute. De obicei, observatorul de meci nu intervine în aceste situaţii, deci a fost ieşit din comun. A fost o discuţie cu lucruri despre care ştiam.

Pentru mine rămâne un semn de întrebare această delegare. Trebuie să înţelegem tot contextul. A fost o presiune extraordinară înainte şi în timpul meciului. Era plin de suporteri spanioli. Jucătorii aveau mereu ceva de comentat. Am fost repezit de un jucător şi am încercat să fiu cât mai diplomat. În orice meci au loc greşeli de ambele părţi. Eu cred că nu a fost nimic ieşit din comun la acest meci, în ceea ce priveşte erorile.

Am început să arbitrez la 22-23 de ani. La 24 de ani eram arbitru internaţional, dar niciodată nu am avut senzaţia pe care am avut-o la acest meci... E ceva extraordinar de stresant şi de apăsător. Am avut o mică armată care ne-a urmărit după ce am ieşit de pe teren. Am avut poliţia armată cu mitraliera, la intrarea în vestiar. Ne-au scos de acolo, ne-au dus direct la hotel. Trei ore după meci ne uitam unul la altul şi nu ştiam ce s-a întâmplat. A fost un şoc emoţional! Nu am mai păţit aşa ceva.

Practica refuzurilor către Rugby Europe nu este foarte bine privită (n.r. de ce nu a refuzat să arbitreze meciul). Am făcut asta în trecut, când arbitram la centru, iar apoi nu am mai primit meciuri câteva luni. Am întrebat de ce şi mi-au explicat că pentru că am refuzat înainte.

Consider că acolo ne-am făcut datoria pentru rugby, nu pentru România, şi ne-am făcut treaba cât am putut de bine", a declarat Radu Petrescu la Telekom Sport.

Decizia Rugby Europe în cazul partidei Belgia - Spania 18-10 urmează să vină, existând chiar şi posibilitatea rejucării.