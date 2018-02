V-aţi despărţit, te-a enervat rău? Află de la astrologi ce se întâmplă dacă faci MAGIE asupra fostului sau fostei

Dupa o proaspata despartire urmata de munti de inghetata, mancare de la fastfood si un vin bun in miezul noptii, apoi scris in jurnal sau amintindu-ti despre noptile sau clipele din trecut cand lucrurile mergeau bine, esti la fel ca foarte multa lume care incepe sa se gandeasca cum ca nu ar fi asa de rau ca fostul sau fosta sa simta macar jumatate din durerea pe care o simti tu. Gandul sa afli ca soarta nu ii surade, recunoaste, nu iti displace. In adancul tau, crezi ca asa s-ar face dreptate. Si cine te poate condamna?

Si asa aluneci incet dar sigur in jos in gaura neagra, chiar si pentru scurt timp, gandindu-te cum ar fi sa simta aceeasi durere ca tine.

De indata ce pornesti acest tavalug energetic, incepi sa creezi magie cu propria ta intentie a gandului si emotiei si nu te vom lasa sa faci asta – si nu pentru fostul ci pentru tine.

Daca simti ca aluneci in jos in lumea umbrelor, tine minte aceste 3 importante MOTIVE pentru care sa nu pui nicio vraja sau magie asupra fostului sau fostei.

Energia pe care o emani este mai bine risipita pe TINE!

De ce sa ii dai lui / ei aceasta energie? Da, ti-a ranit sufletul. Te simti foarte rau si iti doresti sa simta la fel. Ghici ce, sa simti asa este in regula… pentru un timp. Dar dupa ceva vreme, stii ce se intampla? Incepi sa consumi din ce in ce mai multa energie din energia ta vitala zilnica spre fostul/fosta si, logic, din ce in ce mai putina pe tine. Cuvintele negative, gandurile de durere si razbunare sunt doar o energie care devine foarte concentrata spre cineva si deci foarte puternica.

