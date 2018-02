Valentin Sanfira este în doilu. Interpretul se pregăteşte de înmormântare

Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira.

Familia cântăreţului a fost greu încercată de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit cu tatal sau, iar acesta avea 19 ani. După zece ani de căsnicie, pentru că nu au putut avea copii, aceştia au înfiat un baietel pe care mama il abandonase. La scurt timp, mama artistului a ramas insarcinata, nu doar o data, ci de doua ori.

Totul a decurs foarte bine timp de peste 14 ani, pana cand, intr-o zi, fratele infiat al interpretului a aflat de la niste rude adevarul, iar de atunci viata familiei Sanfira s-a schimbat in rau, copilul luand decizia de a pleca sa locuiasca cu mama sa biologica, cea care cu ani in urma il abandonase in maternitate, scrie gorj-domino.ro.

Valentin Sanfira este membru al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului" din Targu Jiu si unul dintre cei mai apreciati interpreti de muzica populara din Romania.