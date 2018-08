Varicela la copii: Top 10 informaţii importante şi sfaturi utile pentru îngrijirea copilului bolnav

Varicela la copii – sau varsatul de vant, denumire populara – face parte din bolile copilariei si este o boala comuna pe care cei mici o fac in special pana la varsta de 12 ani. Periodic aflam de la pediatri ca iar este epidemie de varicela in oras, iar acest lucru este mult mai frecvent iarna si primavara. Cand se declanseaza varicela la copii, un parinte nu are cum sa nu o sesizeze imediat intrucat in afara simptomelor specifice unei raceli usoare (nasul curge, usoara durere in gat, uneori febra moderata) corpul copilului se umple de pete rosii care il mananca. Simptomele trec de regula fara vreun tratament deosebit insa varicela este foarte contagioasa, de aceea copilul infectat trebuie sa stea acasa si sa se odihneasca cat mai mult pana cand simptomele dispar.