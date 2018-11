VESTE BUNĂ: Se întâmplă o dată la 12 ani! Jupiter în Săgetator 8 noiembrie 2018-2 decembrie 2019. Ce îţi aduce ÎN FUNCŢIE DE ZODIE

Jupiter revine acasa in Sagetator dupa 12 ani, pe 8 noiembrie 2018 si va sta 13 luni, pana pe 2 decembrie 2019, fiind cu adevarat una din cele mai bune vesti astrologice ale anului, aducand o energie incredibil de puternica si benefica. Jupiter este planeta norocului, oportunitatilor si posibilitatilor noastre iar cand Jupiter este inapoi acasa in expansivul Sagetator, avem si noi nu doar speranta dar si credinta si convingere ca va fi bine! In aceste 13 luni, ne va deschide usi pentru a ne permite acces mai larg la abundenta, energia, norocul si posibilitatile aduse de Cosmos.

Numit si "marele benefic", Jupiter este cea mai norocoasa planeta in astrologie. Jupiter este legat si de religie pentru ca Jupiter sustine si cauta o ordine superioara a vietii. In mitologie, Jupiter sau Zeus era regele tuturor zeilor.

Iar cand Zeul se simte bine, cu totii ne simtim bine!

Jupiter este de departe cea mai mare planeta a sistemului nostru solar, deci are sens sa fie despre crestere si abundenta! Cu Jupiter de partea ta, orice este posibil!

Combinatia Jupiter si Sagetator indica noroc bun, optimism, calatorii, educatie superioara, impartasit de idei vizionare, multe momente de bucurie, de corectitudine, adevar, imbratisarea spiritualitatii, filozofia, noutate in toate formele sale, exploarea, vise si sperante si multe planuri inspirate pentru viitor. Acestea sunt teme care se vor activa si colectiv in 2019, deci vom vedea un boom in aceste domenii!

Foarte important de retinut: in acest tranzit, totul este despre POSIBILITATI. Asta inseamna nu ca ti se garanteaza de la sine succesul, bogatia, maretia. Nu ti se vor aduce recompense pe tava daca nu iti asumi mai intai riscurile necesare si nu iti faci treaba de facut ca sa le meriti. Nu este despre a te imbogati peste noapte. Insa trebuie SA VREI. Daca ai acea motivatie in tine, nu exista o perioada mai benefica de a aduce la viata acele idei si experiente marete.

Cu Jupiter in semnul sau gazda, Sagetatorul, 2019 este anul in care sa te focusezi pe imaginea mare, sa setezi obiective mari, sa mergi spre educatie mai superioara, sa urmezi o cale spirituala, sa devii profesor, sa gasesti profesor mentor, sa calatoresti, sa mergi spre noi experiente, sa mergi spre viziunea ta mareata!

Uneori, oportunitatile aduse de Jupiter nu sunt asa de evidente.

Daca te-ai ratacit pe o carare care nu este aliniata cu scopul tau spiritual, Jupiter va corecta acest lucru. Dar retine ca actiunile lui Jupiter asupra vietii tale sunt INTOTDEAUN BENEFICE.

Ultima data cand Jupiter a fost in Sagetator a fost in perioadele : noiembrie 2006 – decembrie 2007; decembrie 1994 – ianuarie 1996 ; decembrie 1982 – ianuarie 1984. Cum era viata ta atunci? Ce amintiri ai? Poti identifica un tipar? Cum ti s-au largit orizonturile atunci? Ce experiente ai avut din care ai invatat ceva bun pentru viitorul tau? Raspunsurile iti pot da idee despre cum este aceasta energie pentru 2019, desi acum ai si mai multa intelepciune si incredere ca sa poti profita din plin de acest tranzit!

Ce face Jupiter in Sagetator in noi?

– Jupiter te ajuta sa vezi oportunitati acolo unde altii nu le vad

– Jupiter nu iti aduce norocul cazand din cer, insa te face sa crezi ca orice este posibil. Iar cand crezi ca orice este posibil, ai mari sanse sa devii norocos. Norocul este atitudinea noastra pozitiva care ne tine deschisi la noi oportunitati oricand.

– Jupiter in Sagetator este despre A CREDE. A crede inseamna sa accepti ca ceva este adevarat fara sa ai dovezi. E usor sa credem cand avem dovezi palpabile, cand vedem semne urmare a faptului ca facem ce trebuie si Universul ne spune DA la fiecare pas. Dar a avea credinta si incredere nu e despre a crede atunci cand ai dovezi la indemana, ci a strapunge indoiala atunci cand nu ai nicio dovada ca credinta ta este reala.

– Indiferent ce iti doresti sub Jupiter in Sagetator, tu sa continui sa crezi ca vei avea, chiar daca uneori realitatea este opusa! Tine de visul si viziunea ta, orice ar fi! Doar asa te poti intalni cu oportunitatile aduse de acest tranzit, nu cu indoiala si scepticism!

Si sa fim atenti la diferenta dintre a crede si a spera! Cand speram, de multe ori nu actionam si nu ne asumam totala responsabilitate. A crede este o siguranta. Tu STII ca ceva se va intampla. Credinta este o cunoastere interioara in care PUR SI SIMPLU STII ce sa faci atunci cand fereastra oportunitatii ti se deschide. Atunci tu co-creezi cu Universul, tu devii Jupiter, Marele. A crede inseamna a te implica 100%.

Ce iti aduce tranzitul Jupiter in Sagetator in functie de zodia ta?

In ultimul an, Jupiter a calatorit in Scorpion in lumile sale subterane, curatand panze de paianjen si punand lumina pe partea noastra de intuneric. Jupiter in Scorpion a fost despre a ne descoperi partea de umbra si a ajunge la pace cu ea, sa o intelegem, sa o acceptam, sa o iubim. A fost despre a privi vechi traume in fata si sa realizam ca suntem mai puternici decat credeam ca poate fi posibil.

Iar acum, pentru 13 luni, Jupiter in Sagetator ne duce mai departe spre bine, expansiune si lumina, ca tot ce am invatat sub Jupiter in Scorpion sa ne deschida cel mai mare potential viitor. Fiecare zodie insa este impactata diferit.

BERBEC

Acest tranzit iti va aduce oportunitati pentru calatorie, educatie superioara, a invata noi abilitati si/sau calatorii spirituale. Jupiter iti tranziteaza casa 9 si te intreaba daca iei aceste oportunitati oferite. Da drumul fricii de necunoscut, da drumul sentimentelor ca nu ai fi adecvat; esti intrebat daca iti extinzi viata dincolo de unde este acum, fie fizic, mental sau ambele. Daca permiti acestor zone sa creasca, ele vor inflori in daruri incredibile. Jupiter te va binecuvanta cu mult noroc in calatorii internationale, in munca pentru educatie mai inalta sau in dezvoltarea studiilor tale spirituale. Imbratiseaza schimbarile. Acum este timpul in care vei culege roade urmare a dedicarii tale spre expansiune si vei avea binecuvantari pe termen lung.

TAUR

Acest tranzit te face sa intelegi ca munca de la Jupiter in Scorpion fie inca iti necesita atentia sau a fost integrata cu succes si urmeaza sa culegi roadele. Daca ai lucrat pentru subiecte dificile referitoare la altii, acum te vei intoarce spre tine ca sa vezi cum si unde aceste zone dificile au fost reprimate, abandonate in psihicul tau sau ingropate cu speranta de a nu mai iesi vreodata la lumina.

Acestea sunt necesare sa fie privite si, cu perspectiva proaspata a lui Jupiter in Scorpion, le vei vedea mult mai spiritual si filozofic decat pana acum. Vei intelege ca tot ce ingropi, ascunzi sau te temi chiar nu are putere deloc asupra ta de indata ce le aduci la lumina, adica le constientizezi si simti fara frica. Te va ajuta sa iti vezi poverile si sa intelegi ca tu le-ai facut mai mari decat e nevoie sa rie.

Fii bland cu tine in acest tranzit. Focuseaza-ti atentia pe ce inseamna puterea pentru tine si unde ai puterea in viata ta. Te simti cumva lipsit de putere sau o manifesti prea agresiv? Cum iti dobandesti puterea si cum te simti cand abandonezi? Se pot lumina aspecte ce tin de secrete, insecuritati, vechi traume, sexualitate, putere, conexiune unu la unu cu alti oameni, gelozii, conexiunea cu divinitatea, bani comuni.

Ai putea castiga ceva important si pozitiv dupa ce ai pierdut ceva ce nu mai inseamna nimic pentru tine, dar poate inca nu iti dai seama. O mostenire, fie prin bani sau cunostinte, iti poate cadea in poala. Resursele comune vor inflori, influenta ta asupra altora va creste, deci foloseste-o intelept si cu compasiune. E posibila eliberarea de toate felurile daca esti deschis, sincer si bland cu tine si cu altii.

GEMENI

Jupiter tranziteaza prin casa ta 7 a relatiilor. Asta poate sa insemne ca o relatie curenta va inflori in ceva si mai frumos decat era inainte sau ca o noua iubire poate intra in viata ta. Fii deschis spre conexiuni pozitive. Este un timp excelent pentru relationare si socializare. Vei atrage oameni spre tine, nu doar romantic, dar si prietenii si parteneriate de tot felul. Profita din plin. Vezi sa atragi oamenii potriviti aliniindu-ti energia cu cea a ce doresti sa atragi. Jupiter amplifica iar casa 7 atrage, deci permite energiei tale sa creeze baza a tot ce vrei pentru viata ta.

Exploreaza ce inseamna relatiile pentru tine, in interior dar si in afara. Daca esti intr-o relatie acum e timpul sa ai o aventura mentala sau fizica cu partenerul. Cunoaste mai bine mintea si inima partenerului, exploreaza adevarul, imparte vise si sperante. Fa aceste lucruri si cu altii. Tu esti o oglinda si Jupiter iti permite sa iti vezi propria frumusete prin altii. Imparte-te si lasa-te binecuvantat prin faptul ca si altii se deschid in fata ta. Urmeaza sa ai disponibil un cu totul alt nivel nou si superior de conexiuni interumane.

