Vestea tristă a zilei. Îndrăgita CÂNTĂREAŢĂ e în stare GRAVĂ la spital. Prietenii îşi iau RĂMAS BUN

Aretha Franklin, în vârstă de 76 de ani, cântăreaţă de gospel numită "regina muzicii soul" de peste 50 de ani, se află sub îngrijiri medicale la domiciliu, potrivit agentei Gwendolyn Quinn.

Quinn a refuzat să vorbească despre starea artistei, dar a menţionat că "este grav bolnavă". Cântăreaţa, recunoscută pentru piesele celebre "Chain of Fools" şi "Think", a avut o relaţie profesională pe termen lung cu Steve Wonder, cântând împreună, în urmă cu 13 ani, la gala anuală a Premiilor Soul Train Lady în Pasadena, California.

Ea şi Glynn Turman au fost căsătoriţi între anii 1978 şi 1984.

În perioada ei de glorie, între anii 1960 şi 1970, Aretha Franklin a dominat topurile muzicale cu piese precum "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Baby, I Love You", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" şi "Respect", aceasta din urmă fiind un cover al unei melodii a lui Otis Redding, care a devenit un simbol al luptei pentru drepturile civile în America.

Fanii cântăreţei, inclusiv fostul preşedinte american Bill Clinton, şi-au exprimat susţinerea pe reţele de socializare. "Alături de oamenii din toată lumea, Hillary şi cu mine ne gândim la Aretha Franklin în această seară şi ascultăm muzica ei care a fost o parte importantă din viaţa noastră în ultimii 50 de ani", a scris Clinton, luni seară, pe contul de Twitter