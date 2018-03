Viaţa bate filmul: Un instalator a pretins ca este medic giencolog şi nimeni din spital nu şi-a dat seama

Un nou caz socant a facut ravagii in presa rusa. Un instalator rus a fost capabil cu succes sa pretinda ca este ginecolog si a examinat peste 100 de oameni.

Anton Yarin, in varsta de 31 de ani, a ajuns la spitalul din Pervouralsk pentru un interviu ca instalator si odata ajuns acolo, s-a schimbat intr-un halat si a pretins ca este ginecolog si chirurg. In timp ce lucra ca ginecolog, Yarin a avut oportunitatea sa examineze cel putin un copil.

Conform declaratiilor, niciunul dintre pacientii cu care a lucrat, nu s-a plans impotriva impostorului, iar personalul spitalului a realizat dupa cateva zile, ca cel mai nou membru nu era ceea ce el pretindea ca este.

"El se plimba prin spital, impunand autoritate si pretinzand ca este un doctor calificat.", a fost o declaratie dintr-un ziar din Rusia.

Nikolay Shaydurov, seful medicilor din spitalul Pervouralsk, a adus la lumina modul in care Yarin a reusit sa evite cu usurinta personalul si sa-si indeplineasca rolul.

"El stia spitalul foarte bine si numele multor doctori. Era foarte increzator si noi am crezut ca este un medic nou.", a adaugat Shaydurov.

Nu se stie daca Yarin a avut si consultatii intime la femei, cata vreme a lucrat ca "ginecolog". Inainte ca cineva sa fie pus in pericol, sefii spitalului au realizat ca Yarin avea calificarii de instalator si nu de medic. Totodata, sefii au descoperit ca barbatul a petrecut cativa ani in spatele gratiilor, fiind acuzat de furt.

Investigatia este in curs de desfasurare pentru a se afla de ce Yarin a vrut sa pretinda ca este doctor. Ceea ce este socant, este ca politia nu l-a retinut pentru actiunile sale.

Acesta nu este primul caz in care un impostor pretinde ca este doctor. Un caz asemanator a avut loc si in SUA. Insa, spre deosebire de Yarin, Malachi Love-Robinson, in varsta de 18 ani, a facut mai mult decat sa poarte un halat pentru a arata ca este medic. Si-a infiintat propriul cabinet si chiar l-a promovat foarte mult, in West Palm Beach, Florida.

Adolescentul a fost prins cand un politist sub acoperire s-a prefacut ca fiind un pacient. Love-Robinson a fost arestat pentru ca a practicat medicina fara a fi licentiat.

Adolescentul s-a aparat sustinand ca el niciodata nu a pretins ca este medic, ci homeopat. A zis ca a fost capabil sa faca acest lucru, deoarece avea doctorat, desi el niciodata nu a specificat sau nu a dovedit ca este licentiat.