Viermi intestinali. Cum ştii că ai paraziţi intestinali

Persoanele infestate cu viermi intestinali pot experimenta schimbari digestive, inclusiv pierderea apetitului si chiar greturi in prezenta mancarii.

In cazul in care se acumuleaza o multime de viermi intestinali se poate ajunge la obturarea intestinelor si aparitia constipatiei. Totodata, parazitii intestinali pot cauza diaree cu sange. Este bine de stiut ca viermii adulti isi pot face aparitia in fecale.

Viermi intestinali.Tenia

Teniile pot cauza dureri si crampe abdominale. Bolnavii se plang de dureri ale muschilor si de stari de slabiciune in momentul in care viermii adulti incep sa se deplaseze in corp. Femeile pot acuza dureri genitale si ale tractului urinar, iar infectiile severe pot cauza inflamari ale pelvisului care pot avea ca rezultat dureri cronice ale zonei. De asemenea, persoanele infestate se pot trezi cu umflaturi la nivelul pielii daca larvele ajung sub piele.

