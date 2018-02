Viorica Dăncilă promite: 350 km de autostradă şi 27 de avioane noi pentru Tarom. Când va fi gata metroul Drumul Taberei

"Ne propunem ca în acest an să finalizăm 60 de km de autostradă, iar până la sfârşitul anului 2020 să avem finalizaţi 350 km de autostradă. De asemenea, avem în vedere să înnoim flota TAROM, astfel că vom cumpăra 27 de aeronave noi. Am achiziţionat deja 3. Vom vedea care e managementul acolo, nu vreau să mă exprim până nu mă documentez şi, în acelaşi timp, să am şi soluţii.



Din păcate, au fost întârzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei, şi sperăm ca totul să fie gata până în primul trimestru al anului viitor", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la România TV. Ea a subliniat că va răspunde cu funcţia pentru îndeplinirea acestor angajamente, în caz că termenele cu vor fi respectate urmând să îşi dea demisia.

Citeşte şi Viorica Dăncilă: Nu-mi permit să-i dau sfaturi lui Klaus Iohannis, dar trebuie să citească cu mare atenţie raportul lui Tudorel Toader

Viorica Dăncilă a recunoscut că există probleme cu construcţia metroului spre Aeroportul Otopeni. "Sunt probleme legate de construcţia Magistralei M6, documentaţia trimisă la Bruxelles fiind incompletă. Căutăm să vedem dacă avem succes pentru un parteneriat public privat și să căutăm și alte sol, ca să putem rezolva construcţia acestei magistrale", a mai spus şeful Guvernului.