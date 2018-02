Vlad Cosma, episodul 3: Cum erau folosiţi martorii cu identitate ascunsă la DNA Ploieşti VIDEO

"Domnul Negulescu, între zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert de milion de euro pentru a îmi clasa dosarul. Am ajuns ca noi, inculpaţii, să înregistrăm procurorii pentru că încalcă legea. Există denunţ, dosar penal, înregistrarea depusă la dosar", declara Vlad Cosma marţi, pentru a reveni miercuri cu o nouă înregistrare bombă.

Prima înregistrare

procuror M. Negulescu : Deci, eu prin dosarul ăsta vreau să dovedesc ceea ce ....realitatea, da? REALITATEA E CĂ SEBASTIAN GHIŢĂ E UN SPĂLĂTOR DE BANI, DA? Păi da, asta e!

...(neinteligibil)...

martor 1 : Avem 3 variante: discuţia adevărată care se face...discuţia adevărată...ia-o pe rând şi fiecare ce are de zis, avem a doua variantă: ieşim toţi afară şi audiază-ne pe fiecare în parte.

procuror M. Negulescu : Da.

martor 1 : Şi a 3-a variantă: FĂ CE VREI TU! M-AM SĂTURAT ŞI GATA! CE VREI? HOTĂRÂŢI-VĂ VOI, FRATELE MEU! (ref: să se hotărască procurorii)

procuror M. Negulescu: Sunt în ... vino încoa', Alfred! (ref: Alfred Savu, procuror DNA Ploieşti) că sunt în ăla cu tigăi (ref: dosar cu tigăi)

procuror Alfred Savu: Păi, d-aia am şi intrat.

procuror M. Negulescu: Hai încoa'!

procuror M. Negulescu: Deci, băi frate, deci, tu îmi spui aşa, da? Că erai administrator la ***, da?

procuror M. Negulescu: ÎMI SPUI LA VEDERE că Sorin Chirilă, da?, a venit la tine să zică: "Bă, vreau să cumpăr tigai", nu? Dar el ţi-a spus că, de fapt, are tigăile, avea nevoie doar de o factură, nu?

martor 2: NU MI-A SPUS CĂ LE ARE DEJA TIGĂILE....

martor 1: Dacă-l pui să zică asta, l-ai făcut.. l-ai împachetat spălare şi evaziune fiscală (ref: pe Ghiţă îl împachetează)

martor 2: Nu pot să...

procuror M. Negulescu: NU L-AM CHEMAT PE SORIN CHIRILĂ, CÂND ÎL CHEM ÎL ARESTEZ, M-AŢI ÎNŢELES?

procuror Alfred Savu: N-am fost de la început aşa ...

martor 1: Nu, n-a fost de la început (ref: al doilea procuror nu a participat de la începutul întâlnirii). Discuţia este foarte clară. Dacă se ia de la coadă la cap....

martor 2: Eu confirm că..

martor 1: Şi nu are de ce să dea sub acoperire. Ce treabă are....

martor 2: Eu pot să dau...

martor 1: Monica de ce să dea sub acoperire? Sau care sunt problemele?

procuror M. Negulescu: Deci, CELE DOUĂ (ref: ele 2 doamne din încăpere) DAU LA LIBER

procuror M. Negulescu: TU? EŞTI MARTOR ŞI TE ÎNTREB: "UITE, BĂ, UITE, ASTA E SITUAŢIA.."..ŞI TU SPUI: "ASTA..." VEZI TU VREO SESIZARE ÎN DOSARUL ĂSTA FĂCUTĂ DE TINE? (ref: convinge martorul că nu el va fi denunţător)

martor 1: Bine, hai să facem altceva.

procuror M. Negulescu: Zi!

martor 1: Fetele nu au de ce să participe la discuţia asta. Poa' să aştepte afară (ref: cele 2 doamne martor)

procuror M. Negulescu: Aşteptaţi un pic afară, da?

martor 1: Că nu au de ce să participe la discuţia asta, ca să le implicăm pe ele în toată discuţia...

...(neinteligibil)....

martor 1 către martor femeie 1: Să nu mai ştiţi voi ce declaraţie dă fiecare, cu ce acoperire, cu ce... Aşa, lasă, nu mai faceţi discuţii.

martor 1 către procuror M. Negulescu : Nu mai vreau să.. (neinteligibil)... faţă de altcineva care nu ştiu ce a fost între noi de-a lungul timpului.

martor 1: Dacă, sub acoperire, spune că au venit banii la Tătărani, n-are nicio problemă. MIE MI-E, MI-E PERPENDICULAR.

martor 1: Nu am vorbit niciodată, nici măcar "salut!" cu Sorin Chirilă şi nu pot să declar eu că am luat banii de la aşa şi i-am dat lui Sorin Chirilă, că nu îl cunosc pe om.

martor 2: Ăsta e adevărul.

martor 1: Şi ăsta e adevărul.

martor 1: Eu când auzeam de Sebi Ghiţă mi se făcea ....

martor 1: Şi atunci, discuţia e aicea cum să pune sau să pupe declaraţiile, să facem, să ne apucăm să scriem o declaraţie..

procuror M. Negulescu: La vedere, la vedere...

martor 1: Aşa.

procuror M. Negulescu: Trebuie să-mi spui că, niciodată voi nu aţi furnizat tigăi lu' Media Fantasy.

martor 1: Nu, spune ...(neinteligibil)..

martor 2 : Spunem sub acoperire chestia asta. Ştii la ce spune el? Şi are dreptate.

procuror M. Negulescu către procuror Alfred Savu : Hai să-i luăm acum la vedere lui şi pe urmă îi luăm protejată, tot aicea.

martor 1: Deci, fii atent, el poate să spună sub identitate protejată.

procuror M. Negulescu: Că i-a zis ăsta: "Bă, cumperi de la Kadok. Da! Nu, pe identitate reală spune că s-a întâlnit cu Sorin Chirilă, nu?

procuror M. Negulescu: Ce vrei tu să spui pe identitate reală?

martor 2 : Vreau ca să şi reiasă adevărul, că mie nu mi-a zis Sorin Chirilă: "Du-te la Kadok!"

procuror Alfred Savu: Eu zic altceva. Tu o să faci o cerere că nu poţi să declari pe bune că ţi-e teamă de ... (ref: teamă de Sebastian Ghiţă )

procuror M. Negulescu: Şi în ailaltă (ref: în declaraţia acoperită) spune exact că ăla a venit să-i ceară o factură şi că el niciodată nu i-a livrat tigăi, că nu avea de unde. Mă-nţelegi?

procuror M. Negulescu: E ok ..aşa, nu? Adică...ne... nici nu mai....s-a jucat meciul (ref: obţine ce are nevoie din declaraţie pentru o arestare)

A doua înregistrare

poliţist DNA:

.....(neinteligibil)...avut niciodată relaţii cu....(neinteligibil)... achiziţie de tigăi cu SC Kadok Interprest.

Fac şi precizarea că la altă societate comercială nu a avut niciodată asemenea bunuri, respectiv, tigăi.

Bun.

În perioada campaniei electorale desfăşurate pentru alegerile parlamentare organizate în anul 2012, am fost contactat de numitul Chirilă Sorin Adrian, pe care îl cunoşteam şi despre care ştiam că este reprezentantul societăţii Media Fantasy Solution.

Cu ocazia discuţiei purtate cu acesta, mi-a propus să emit o factură în numele societăţii comerciale....către societatea sa Media Fantasy Solution, motivând cererea sa de faptul că deţine mai multe tigăi pentru care ...că...că deţine mai multe tigăi pentru...nu are...nu „iar deţine"... şi are nevoie de o factură cu care să justifice provenienţa acestora.

Cu aceeaşi ocazie, Chirilă Sorin mi-a indicat, pe de o parte, ce valoare ar fi trebuit să aibă factura emisă ..şi, pe de altă parte, mi-a indicat faptul că, în cadrul aceleiaşi relaţii comerciale, eu, la rândul meu, respectiv, societatea administrată de mine urma să primească o factură emisă de societatea comercială Kaduk Interprest având aproximativ aceeaşi valoare şi acelaşi obiect de furnizare de bunuri, respectiv, tigăi.

Chirilă Sorin m-a asigurat despre... m-a asigurat despre faptul că, urmare a discuţiei purtate, va primi în cont valoarea facturii ..emise...lucru care s-a şi întâmplat.

La rândul meu, din întreaga sumă astfel primită în cont, o mare parte, mai puţin un comision de circa 1-2% din întreaga valoare facturată, urma să o virez, tot la indicaţia lui Chirilă Sorin, în contul aşa-zisului furnizor SC Kadok Interprest.

Despre acest circuit bancar cunosc faptul că banii respectivi au fost scoşi în numerar din contul, contul lui Kadok, au fost aduşi în această formă la birourile din comuna Tătărani, de unde au fost ridicaţi de Chirilă Sorin.

martor: Nu, nu.

...(neinteligibil)

martor: Nu-i aşa!

poliţist DNA:

A fost de acord cu propunerea lui Chirilă Sorin, fapt pentru care, aşa cum stabilisem cu acesta, am emis o factură către SC Media Fantasy concomitent cu primirea unei facturi emise de SC Kadok.

A treia înregistrare

Ba da, mă, facem, da' semnează.

Stai, stai să semnez cu albastru.

Şi aici scriem data în faţa noastră şi ne semnăm amândoi.

Da?

procuror M. Negulescu: 13.04? 2000..16?

Da.

procuror Alfred Savu: Păi, până la urmă, de ce ai zis 12.04?

Nu 12, 13.

...(neinteligibil).

În ordonanţă?

...(neinteligibil)..

procuror M. Negulescu: În 12.04 e înregistrată. De ieri este.

Numărul l-am dat de ieri, dar cu ce dată ne-am sesizat?

...(neinteligibil)..

Păi asta discutasem, eu de aia am întrebat.

procuror M. Negulescu: Nu e înregistrat. Am luat denunţul, dar nu l-am înregistrat. L-am înregistrat pe 12, el e datat de pe 7, când a venit ăla şi a scris, înţelegi?

...(neinteligibil)..

S-a sesizat la 12 aprilie. Asta zic eu.

Şi-atuncea când e? 12.

Ne-am sesizat pe 7...(neinteligibil) tot pe 7.

Păi nu, da' acum cum e?

Nu contează când l-ai înregistrat.

A, 7, da.

procuror Alfred Savu: Aici e scris că ne-am sesizat la 12. Pe 7 ne-am sesizat. Nu contează când l-am înregistrat, asta modifici.

...(neinteligibil)..

procuror M. Negulescu: Ai scris? 7?

Păi şi cum... ...(neinteligibil)?

procuror Alfred Savu: Mai scoate o dată asta (ref. ca să modifice iar data).

Numai, dă-l dracu', lasă-l că-l facem pe tot.

poliţist DNA: Bun. Acum fac cererea, da?

procuror M. Negulescu: Da.

poliţist DNA: Adică şi ordonanţa tot din...n-are cum să fie din 7 ordonanţa.

Ce ordonanţă, domne?

procuror M. Negulescu: Ordonanţa de atribuire o faci cu data de astăzi.

Cu data de azi.

...(neinteligibil)...

Plec. Nu mai pot.

