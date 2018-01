Zodia care va avea parte de suferinţe mari în dragoste în 2018. Va avea parte de multe dezamăgiri

Femeia Rac va suferi din dragoste in 2018

Stilata, sociabila si mereu in centrul atentiei - asa poate fi descrisa, pe scurt, femeia Rac. Desi a avut parte de multe iubiri la viata ei, nu poate sa isi gaseasca linistea in bratele unui barbat nici in acest an. O sa frunzaresti de colo-colo ca sa gasesti un barbat care sa te multumeasca din toate punctele de vedere. stim deja ca esti genul de femeie care iubeste luxul si bunastarea materiala, dar incearca sa nu faci din asta un principiu dupa care sa iti alegi iubitii. Este foarte posibil ca marea ta dragoste sa nu aiba conturile doldora de bani si nici vile extravagante, dar sa aiba un suflet foarte bun si sa te iubeasca din toata inima. In acelasi ton, te sfatuim sa nu iti limitezi orizonturile de cautare a dragostei. Adica, nu iti petrece timpul cu acelasi grup de persoane. Fiideschisa la noi schimbari si poarta discutii si cu barbatii care la prima vedere nu iti starnesc interesul.

Sa nu fii dezamagita daca o sa apara in viata ta un barbat care iti va promite marea cu sarea, iar mai apoi o sa te lase doar cu sperantele. Stim ca esti o fire sensibila si mai mult ca sigur o sa ai tendinta sa te izolezi si sa nu te mai vezi cu nimeni. Nu merge pe principiul „toti barbatii suntla fel”. Este o sintagma cum nu se poate mai eronata. Deschide-ti ochii mai bine si asculta-ti inima. Ea te va ajuta sa iei cele mai bune decizii cu care o sa iesi cu bine din acest an, care se pare ca nu iti aduce vesti tocmai roz in ceea ce priveste dragostea.