Zodiile care se despart primăvara - vara aceasta. Cuplurile care vor avea ghinion în dragoste

Riscul cel mai important în ceea ce privește astronomia este dat de faptul că reprezintă un domeniu foarte complex, greu de cuprins în certitudini de fiecare dată. Să recunoaștem că nu de puține ori am citit horoscopul dragostei și am aflat că nu ne potrivim sub nicio formă cu o zodie care, din întâmplare, se nimerea să fie chiar partenerul cu care viața era roz. Astrologii ne avertizează că nu trebuie să ne modelăm viața după drumul din stele și că este indicat să privim horoscopul ca pe un ghid de la care, uneori, ne putem abate. Toate acestea, pentru că suntem oameni raționali și, spre deosebire de zeii din mitologie, avem capacitatea de a ne schimba destinul.