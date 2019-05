10 antibiotice naturale despre care nu prea se vorbeşte în lumea medicală

Iata 10 alimente cu proprietati antibiotice despre care lumea medicala se fereste sa vorbeasca.

Usturoi

Cativa catei de usturoi anihileaza bacterii, virusuri si infectii. Studii de laborator au scos la iveala faptul ca usturoiul poate ameliora SIDA, diabetul si tensiunea arteriala. Usturoiul este la fel de bun in cazurile de raceala si gripa sau de dureri de dinti. Foloseste usturoiul bio, crud, in salate, supe si bauturi. Usturoiul gatit isi pierde din proprietati.

Ceapa

Ceapa are proprietati asemanatoare cu cele ale usturoiului. Ea poate fi folosita atat in cazurile de raceala si gripa, dar si in cazul durerilor si inflamatiilor.

Extract de samburi de grapefruit

Extractul din samburi de grapefruit are proprietati antimicrobiene, antifungice si antibacteriene. Il poti folosi si la curatarea baii.

Hrean

Hreanul imbunatateste energia si circulatia sangelui, dar si digestia. Hreanul ajuta la ameliorarea simptomelor de infectie urinara, pietre la rinichi, bronsite.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.