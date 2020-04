Iata 10 greseli de machiaj care te imbratranesc cu 10 ani. Le faci si tu?

1. Prea mult fond de ten

Un fond de ten aplicat intr-un strat prea gros afecteaza luminozitatea naturala a pielii. In plus, nu este nevoie sa aplici fond de ten pe fiecare bucatica din piele. "Evita produsele pe care scrie mat, catifeleaza sau, de lunga durata. Cauta formulele lichide cu pigmenti luminosi", spune Frances Hathaway, makeup artist. Daca ai pielea uscata, fondul de ten accentueaza problema. De aceea este indicat sa-ti exfoliezi pielea de doua-trei ori pe saptamana si sa aplici crema intens hidratanta dupa demachiere.

2. rea mult anticearcan

In ideea ca vei masca cearcanele, poti fi tentata sa aplici prea mult anticearcan. Insa, vei reusi sa obtii contrariul. In plus, poti folosi produse care ilumineaza zonele intunecate de sub ochi. Nu folosi nuante opace pentru a camufla cearcanele.

3. Rujuri de culori inchise

O culoare inchisa face ca orice suprafata sa para mai mica. O iluzie optica foarte buna pentru solduri, insa, in niciun caz, pentru buze. Daca vrei sa scoti in evident gura, alege o culoare deschisa si glos (roz, rosuri vibrante sau de culoarea piersicii) si mai putin burgundy, visiniu sau maro. Trucul folosit de makeup artisti este conturul cu un creion special pe buza superioara.

4. Te dai cu pudra

Pielea tanara nu are nevoie de pudra. Pudra este folosita doar pentru a preveni reflectarea luminii si nu face decat sa accentueze ridurile. Nu finaliza machiajul cu aplicarea de pudra, intrucat vei parea mult mai batrana. Poti folosi, in schimb, o pudra translucenta sau sa aplici pudra doar pe "zona T" (frunte, nas si barbie).

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.