10 ingrediente simple care pot face mancarea afrodisiaca

Site-ul Womansday.com ne spune care sunt alimentele pe care sa le adaugam in felurile noastre obisnuite de mancare, astfel incat ele sa devina afrodisiace.

1. Smochinele

Cand iti prepari acasa un smoothie la blender, pe langa ingredientele pe care le pui de obicei (banana, lapte, iaurt, miere etc) adauga neaparat si smochine. Se pare ca determina erectia penisului si a clitorisului totodata.

2. Usturoiul

Adauga-l neaparat in tocanite, wok de legume, pe carnea pentru friptura si chiar in salate. Si in general oriunde ti se pare ca se potriveste. Consumul de usturoi imbunatateste enorm circulatia, inclusiv in zonele genitale.

3. Spanacul

Pune-l crud, in sendvisurile pe care le mananci sau chiar in hamburgeri. Adauga frunze de spanac in salatele pe care le prepari. Contine magneziu si creste nivelul de testosteron.

4. Nucile

Pune-le in salate, ori de cate ori ai ocazia. Sunt o sursa foarte importanta de Omega3, care imbunatateste functiile inimii si, deci, contribuie la posibilitatea unui sex senzational.

