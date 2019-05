12 sfaturi cum să rămâi gravidă mai repede şi mai sănătos. Ce să mănânci ca să rămâi însărcinată

Nu este cazul sa transformi si aceasta dorinta intr-o ambitie care sa se umple de anxietate, e foarte important sa fiti relaxati cand concepeti un copil. Dar si mai important este sa stii ca exista anumite informatii vitale pentru a-ti creste sansele de a ramane gravida sanatos si sa nu pierzi timpul cufundat in nestiinta si lipsa de informare.

Daca urmezi aceste sfaturi, iti vei creste sansele sa ramai gravida mai repede si sa nasti un copil sanatos.

1. Incepe sa iei supliment alimentar de acid folic inainte sa demarezi procesul de a ramane gravida

Daca iei acid folic zilnic – conform cantitatii recomandate de medicul de familie sau ginecolog – iti cresti sansele pentru o sarcina sanatoasa, stiut fiind ca acesta e vital pentru a fi in cantitate suficienta in organismul mamei atunci cand ea ramane gravida, pentru ca fatul sa nu sufere de afectiunea numita spina bifida.

2. Nu pierde timpul sa ramai gravida fara rezultat cand sunt deja proceduri medicale care te ajuta sa afli daca esti pe drumul bun.

a. Daca trec 6 luni de activitate sexuala regulata si nu ramai gravida, testati sperma partenerului. Multe cupluri au pierdut ani doar pentru ca nu au stiut ca sperma nu era suficient de sanatoasa.

Invata totul despre sperma sanatoasa aici.

b. Fii sigura ca stii exact cand si daca ai ovulatie. Ciclurile neregulate ridica probleme cu ovulatia pe care trebuie sa o monitorizezi cu atentie.

3. Fa sex regulat de 2-3 ori pe saptamana PLUS zilnic in fiecare din zilele din fereastra fertila de 5-6 zile si verifica in plus si semnele de fertilitate ale organismului ca sa gasesti cele mai bune zile pentru a face sex

A face sex regulat este modul cel mai eficient sa ramai gravida. Cuplurile de regula incearca sa stie exact cand e ovulatia insa nu fac sex atunci cand cred ca nu exista ovulatie. E real ca nu ramai gravida daca nu exista ovulatie, insa femeile nu mereu ovuleaza doar cand cred sau cand le indica testele, mai exista si ovulatia spontana asa incat sexul regulat creste sansele de a ajunge la sarcina.

