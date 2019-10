Articol publicat in: Life

13 lucruri pe care să le faci pentru soţul tău

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net In ciuda unei credinte populare mariajul nu inseamna numai oferire si primire. Este despre oferire si oferire – din partea ambelor parti. Foto: cosmopolitan.ro Iata 13 lucruri pe care sa le faci pentru sotul tau. 1. Sa nu-l vorbesti pe la spate Daca este ceva ce poate aduce pe marginea prapastiei este sa-l barfesti pe sotul tau impreuna cu prietenele tale. Daca este ceva la el care te nemultumeste vorbeste cu el mai intai. Barfa nu ajuta pe nimeni. 2. I-ai apararea atunci cand nu este prezent Daca auzi comentarii negative facute la adresa sotului tau – chiar si in gluma – nu te sfii sa-l aperi. Demonstreaza ca mariajul este este puternic si ca voi doi sunteti o echipa unita. 3. Roaga-te pentru el – zilnic Singura modalitate prin care sa intaresti si mai mult legaturile dintre voi doi este sa-l rogi pe Dumnezeu sa aiba grija de voi. 4. Fa-i cateva prajituri Pe cat pare de naiv sa stii ca acest gest va aduce nenumarate beneficii pe termen lung. 5. Nu-l cicali Petrece mai mult timp concentrata pe ceea ce face jumatatea ta si mai putin pe ceea ce nu face. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

