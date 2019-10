15 paşi pentru eliberarea şi recuperarea energiei sufletului în chakrele tale

Cand viata e grea, ne "parasim". Este un mecanism de aparare care apare in mod subconstient. "Oamenii nu mai pot tolera intensitatea emotiilor cauzate de o trauma sau o situatie defavorabila, iar in acel moment apare disocierea", explica Julie Gentile, profesor asociat de Psihiatrie la Facultatea de medicina Boonshoft.

La nivel energetic, din cauza disocierii, energia se fragmenteaza, iar mesajul din mintea, corpul si spiritul tau este ca nu este sigur sa fii prezent in ceea ce se intampla deoarece este mult prea periculos. Asa ca sufletul "pleaca" de tot sau partial, astfel tu te simti gol pe dinauntru.

Nu conteaza cat de iubitoare este familia ta, cat de destept esti, cat de sigur este cartierul in care locuiesti. La un moment dat, tot ai resimtit o astfel de trauma sufleteasca. Te simti rupt in bucati, iti este greu sa recunosti ce ti se intampla. Iar la un moment dat, totul se lumineaza, totul capata un inteles, un sens. Nu este un process simplu, poate dura mai multa vreme. Procesul poate fi simplu sau dureros, dar ai nevoie de rabdare, sinceritate si curaj.

Ce e de facut?

Pentru a-ti recapata energia sufletului, principala ta sarcina este sa fii deschis, sa nu te blochezi in concept precum "blocaje". Nu, nu esti "blocat". Este cel mai important lucru pe care trebuie sa ti-l amintesti. Sunt multe nivelul energetice, multe locuri energetice, cai, pe care energia sufletului tau s-a fragmentat. De aceea, trebuie sa regasesti drumul spre sufletul tau. Energia sufletului este fragmentata si, in loc sa fie in cele sapte chakre majore ea este "rasfirata" in alte parti.

Ca sa o "aduci" inapoi trebuie sa te concentrezi pe cat de important este acest lucru. "Vindecarea" presupune implinirea si aducerea ta pe drumul tau, in misiunea vietii tale.

Iata o tehnica ce cuprinde 15 pasi pentru vindecarea ta spirituala.

Pasul 1

Gaseste un loc linistit si inchide ochii. Urmareste-ti respiratia, inspiri, expiri. Lasa-ti umerii sa "cada" si sa-ti simti intreg organismul relaxat.

Pasul 2

Daca simti ca in corpul tau exista o anumita amintire despre o anumita situatie, in care tu vrei sa-ti aduci energia sufletului, concentreaza-ti intentia spre acel loc. Aceasta etapa face parte din procesul de vindecare.

Pasul 3

Seteaza clar intentia "Sunt complet, toata energia mea se intoarce la mine!". Simte-te angajat in aceasta intentie. Simte-te deschis si dispus sa primesti tot ce-ti aduce aceasta tehnica de vindecare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO