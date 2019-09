15 semne ca sunteti facuti unul pentru altul

Trebuie sa analizezi in primul rand, felul cum va intelegeti si cum merge relatia. Am ajuns la concluzia ca aceste 15 semne va pot ajuta sa intelegeti daca sunteti sau nu facuti unul pentru celalat. Daca cel putin partial se aplica in cazul vostru, fiti siguri ca aveti langa voi pe cineva special.

1. Ii spui lucruri pe care nu le impartasesti cu nimeni altcineva.

Si nu ma refer la prostiile pe care le debitezi dupa ce bei prea mult vin, ci la faptul ca iti doresti sa ii spui secrete si lucruri personale. Asta arata ca ai incredere in el/ea – o componenta majora a unei relatii indelungate.

2. O/il lasi sa te vada si in momente de slabiciune.

E usor sa fii fericit cu cineva cand totul merge bine. Dar ce se intampla „la rau"? Iti mai doresti sa fii cu ea/el si sa te plangi cand seful ti-a refuzat marirea de salariu sau cand pur si simplu ai avut o zi foarte proasta? Ar trebui sa fie un refugiu in momentele grele, nu o povara.

3. Il/o respecti. Nu vrei sa schimbi la el/ea lucruri esentiale.

Bineinteles ca pot exista aspecte care te enerveaza in viata de zi cu zi – inca se uita duminica dimineata la desene animate, nu vrea sa renunte la tricoul lui/ei favorit dar demodat, mananca dulce inainte de masa – dar in esenta il/o placi si sunteti compatibili.

4. Vrei sa iti cunoasca parintii.

Esti mandra/u de el/ea si vrei sa te lauzi cu el/ea – in opozitie cu a inventa scuze pentru ceea ce e el/ea sau face el/ea.

