3 obiceiuri toxice într-o relaţie de cuplu

Iata 3 obiceiuri toxice intr-o relatie de cuplu.

1. Scorul greselilor

Ce inseamna: Adica iti invinovatesti partenerul/a pentru greselile pe care le-ai facut in timpul relatiei. Iar daca amadoi procedati astfel veti ajunge la un adevarat razboi pentru a vedea cine a gresit cel mai mult in ultima luna, sau an si cine cui ii este dator din acest punct de vedere.

De ce este toxic:

Odata cu trecerea timpului te vei folosi de greselile pe care el/ea le-a facut in trecut pentru a analiza situatia curenta. Nu doar ca deformezi ceea ce se intampla acum insa te folosesti de trecut pentru a-l face pe partener/a sa se simta vinovat in prezent. Daca situatia se prelungeste, ambii parteneri isi vor cheltui energia incercand sa demonstreze ca sunt mai putin vinovati decat jumatatea lor in loc sa se concentreze pe rezolvarea problemelor. Si astfel, in loc sa-si petreaca timpul incercand sa faca lucruri bune pentru celalalt ei o petrec incercand sa nu faca lucruri rele.

Ce ar trebui sa se faca:

Rezolvati fiecare chestiune individual, cu exceptia celor care sunt interconectate. Spre exemplu, daca cineva insala in mod repetat, atunci este clar ca este o singura problema. Insa faptul ca el/ea a calcat stramb in 2010, iar acum, in 2014 el/ea este suparat/a si te ignora nu au nicio legatura asa ca nu aduce in discutie intamplarea nefericita din trecut. Ceea ce te-a deranjat in urma cu 4 ani ar fi trebuit rezolvat atunci si nu reprosat ori de cate ori tie nu-ti convine ceva.

