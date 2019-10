Articol publicat in: Societate

35.000 de pelerini s-au închinat la Sfânta Parascheva FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Aproximativ 35.000 de pelerini s-au închinat, până sâmbătă după-amiază, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Coada formată de credincioși măsoară peste trei kilometri.









Peste 120 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele două zile de pelerinaj, în zona Catedralei Mitropolitane fiind montate mai multe corturi de prim-ajutor, au anunțat organizatorii. Potrivit acestora, în cele două zile de pelerinaj au fost circa 35.000 de credincioși care au trecut pe la racla cu moaștele Sf Parascheva, iar pelerinajul va continua și în zilel eurmătoare. Sâmbătă seară va avea loc pelerinajul Calea Sfinţilor, racla cu sfintele moaşte urmând să fie purtată pe umeri de către preoţi, pe străzile centrale ale Iaşiului. Tot în cursul serii vor ajunge la Iaşi moaştele Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia. Sfânta Liturghie este programată luni şi se va desfăşura pe o scenă amplasată în faţa Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ştefan cel Mare. Sfânta Cuvioasa Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România. loading...

