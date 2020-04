4 aprilie 2020. Se deschide portalul 4.4.4! Mesaje puternice intr-un an 2020 de vibratie 4

Semnificatia numarului 4

In numerologie si astrologie, numarul 4 este simbolul fundatiei. In astrologie, casa numarul 4 este casa radacinii, a bazei, a fundatiei. Este casa familiei, a oamenilor de care esti legat si care sunt importanti pentru tine. Este locul in care iti incarci bateriile cu energie.

Aceeasi energie o simbolizeaza si vibratia 4 din numerologie. Numarul 4 reprezinta oamenii din jurul tau, alaturi de care construiesti, fata de care esti recunoscator. De asemenea, numarul 4 reprezinta puterea interioara, integritatea, onestitatea.

In tarot, 4 este corespondentul cartii Imparatul. Aceasta carte simbolizeaza o figura paterna, autoritara. Imparatul este la conducere, este idolul pe care vrei sa-l imiti. Impartul este cel care cladeste.

In aceasta zi incepi sa constientizezi mai mult lucrurile pe care trebuie sa le sarbatoresti, pentru care trebuie sa fii recunoscator. Energia numarului 4 stabilizeaza, construieste, ceeaza o noua baza.

Aprilie este la randul ei o luna aglomerata. In aprilie este Pastele, sarbatoarea Invierii si a renasterii. Natura revine la viata si ea! Totul renaste si infloreste!

Numarul ingerilor 444

4 aprilie 2020 este ziua in care se deschide un portal puternic. Ingerii vin sa te ajute. Cere-le sa te indrume, sa te asiste pe drumul tau. Numarul 4 reprezinta cele 4 elemente, cele 4 directii sacre, iar 444 amplifica energia lui. 444 transmite semnalul intrarii intr-un al nivel de acensiune.

Tot in acesta zi are loc un aliniament perfect intre Jupiter si Pluto, in Capricorn. Vei simti mai multa putere personala, o mai mare capacitate de concentrare, o dorinta mai puternice de a reusi sa-ti indeplinesti visurile. Ambitia generata de ego, este domolita de nevoia sufletului de a merge pe calea destinului.

2020. An de vibratie 4

Din punct de vedere numerologic, anul 2020 se afla sub vibratia numarului 4 (2+0+2+0 =4).

2020 este despre devotement, despre valori, despre manifestarea telurilor si urmarea inimii. Nu ai cum sa te ascunzi. Fii pregatit sa accepti ce ti se pregateste.

Anul 2020 zdruncina, sapa adanc, dar scoate la lumina structuri si valori puternice care te definesc ca om si care iti arata ca ai un rol important in umanitate.

