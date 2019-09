4 minerale şi vitamine de care nu te poţi lipsi

Organismul functioneaza la parametri optimi numai atunci cand primeste toate tipurile de nutrienti. Acest lucru e posibil printr-o dieta echilibrata, bazata pe diversitate. Cea mai mare problema a persoanelor care doresc sa slabeasca este ca se concentreaza pe anumite grupe de alimente, pe care le consuma exclusiv, crezand ca asa vor obtine rezultate maxime. In consecinta, organismul e privat de o serie de substante nutritive, gasite in alimentele pe care le ocolim sau la care pur si simplu nu ne gandim ca pot fi incluse in meniu.

Aceeasi problema o au si cei cu un program de lucru incarcat, care nu le permite sa manance la ore fixe sau sa-si planifice gustari sanatoase. Aceste persoane se bucura, de obicei, de o singura masa copioasa pe zi – cel mai adesea seara –, se vad nevoite sa sara peste micul dejun si isi potolesc foamea la birou cu fast-food, covrigei sau biscuiti rontaiti deasupra tastaturii.

Daca te recunosti in una dintre cele doua situatii, probabil ca si tu ai unele carente nutritionale si ar fi bine sa inveti sa-ti diversifici alimentatia. Iata care sunt principalele 4 vitamine si minerale ce nu trebuie sa-ti lipseasca din dieta, asa cum au fost stabilite de Academia Americana de Nutritie si Dietetica, care sunt dozele zilnice recomandate si de unde poti sa le obtii.

