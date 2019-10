Articol publicat in: Life

5 tipuri de femei pe care barbatii nu le inteleg

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Sunt multe lucruri pe care barbatii nu le inteleg cand este vorba despre femei. Multi dintre barbati si-au schimbat in totalitate perspectiva numai pentru a incerca sa inteleaga sexul opus. Cu toate acestea multe din urmasele Evei sunt imposibil de descifrat, indiferent de cat de mult ai dori sa o faci. Iata 5 tipuri de femei pe care barbatii nu le vor intelege niciodata. Foto: rtv.net 1. Femeia care isi cumpara tot timpul haine de designer, dar nu are un job stabil Este genul care nu a avut niciodata un loc de munca pentru prea mult timp. Insa, cumva, gaseste mereu resurse pentru a-si cumpara cele mai in voga haine de designer. Este normal ca femeile sa-si doreasca sa fie mereu in pas cu moda, insa la un moment dat ar trebui sa se intrebe ce vor de la viata. 2. Femeia cea mai sexy din liceu care, cumva, e acum urata Barbatii nu pot si pace sa inteleaga o astfel de transformare. Fata superba in jurul careia roia toti baietii din liceu, peste numai 10 ani si-a pierdut toata stralucirea. Iar asta ii creeaza mari probleme. Inainte isi folosea frumusetea pentru a obtine ce-si doreste, insa acum lucrurile s-au schimbat. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

