6 beneficii ale extractului din sâmburi de grapefruit

In ceea ce priveste extractul din samburi de grapefruit acesta are proprietati antibacteriene, antivirale si antifungice fiind recomandat in tratarea candidei, a infectiilor urechilor, infectiilor in gat si a diareei.

Iata, asadar, 6 beneficii ale consumului de samburi de grapefruit:

Combate candidoza

Candidoza este o infectie fungica care poate afecta atat femeile, cat si barbati. De obicei, infectia poate afecta gura, urechile, nasul, unghiile de la maini si picioare, tractul gastrointestinal si vaginul. Un studiu polonez publicat in 2001 a aratat ca extractul din samburi de grapefruit combate ciuperca Candida albicans, cauza candidozei.

Distruge microbii din tractul urinar rezistenti la antibiotice

Potrivit unui studiu publicat in 2005 in Jurnalul Medicinei alternative si complementare, samburii de grapefruit sunt eficienti in distrugerea microbilor din tractul urinar rezistenti la antibiotice.

Remediu in cazul infectiilor fungice

Histoplasmoza este o infectie fungica provocata de Histoplasma capsulatum. Agentul infectios se gaseste in forma inactiva in solul imbogatit cu guano provenit de la pasari si lilieci. Omul se infecteaza prin inhalarea sporilor din solul contaminat. Ca tratament alternativ se recomanda extractul din samburi de grapefruit (100 miligrame pe zi) datorita proprietatilor sale antibacteriene, antifungice si antivirale.

