6 credinţe religioase bizare despre sex

Iata 6 credinte religioase bizare despre sex.

1. Iudaism: Barbatii n-au voie sa-si atinga nevestele aflate la menstruatie

„Nidah" este denumirea pe care cultura evreilor o da femeilor aflate la menstruatie. Potrivit credintelor religioase, barbatii nu au voie sa se atinga de „Nidah".

2. Islamism: Fara sex in timpul zilei

In timpul Ramadamului, credinciosii nu au voie sa faca sex in timpul zilei. De la 1 si pana la 30 august amorul este permis doar noaptea.

3. Paganism: Ritualuri de masturbare pentru recolte bogate

In antichitate, in Orientul Mijlociu, se practicau ritualuri sexuale in masa pentru a avea recolte bogate. Participantii la ritualuri se masturbau reciproc si orgasmul simultan urma sa aiba un raspuns din partea Zeilor fertilitatii care ii recompensau cu recolte bogate.

