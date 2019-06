6 griji de părinte la care ar trebui să renunţi

A-ti face griji pare ca face parte din descrierea fisei postului de parinte. Un parinte isi face griji foarte des si din orice motiv, desi multe dintre aceste ingrijorari sunt false si vin din dorinta puternica de a fi o mama impecabila sau un tata bun. Este natural sa ne pese si sa fim preocupati de varii aspecte ce tin de educatia si buna modelare a copilului. Insa iata o veste buna oferita de specialisti in parenting: sunt multe griji de parinte care nu au fundament real. In loc sa iti consumi energia ingrijorandu-te si facandu-ti varii scenarii apocaliptice pentru viitorul copilului, mai bine aduna-ti capacitatile emotionale, intelectuale si fizice si fii acolo pentru copil asa cum are nevoie cu adevarat.