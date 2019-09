6 obiceiuri feminine care îi scot din minţi pe bărbaţi

Iata 7 obieceiuri feminine care ii scot din minti pe barbati.

1. Fac o aniversare din orice

Orice mic eveniment din familie este transformat intr-unul in care sa deschizi sampania: azi aniversam ziua in care ne-au uitat unul la celalalt, sau ziua in care am dansat prima data impreuna, sau ziua in care am plecat prima oara impreuna in vacanta. E foarte dificil pentru barbati sa retina date importante precum zilele de nastere sau data anivesara a cuplului, daramite lucruri care par insignifiante.

2. Intreaba "La ce te gandesti?"

O intrebare-capcana pusa in momente nepotrivite. Si femeile o fac cu atata repeziciune incat, spun barbatii, nici n-apuca sa inventeze un raspuns caci, adevaratul lucrul pe care isi doresc sa-l auda este "La tine!".

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.