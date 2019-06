6 tipuri de femei cu care orice bărbat ar trebui să se întâlnească

Site-ul Menshealth.com a intocmit un top 6 tipuri de femei pe care orice barbat ar trebui sa le aiba sau sa incerce sa iasa cu ele macar o data in viata.

1. Tipul "sofisticat-urban"

Punctele ei forte: e superhaioasa, sexy si spontana. Daca esti cu ea intr-o incapere, toata lumea te va privi cu invidie.

Puncte slabe: ai nevoie de o enorma incredere in tine ca sa iesi cu un asemenea tip de fata. In plus, atrage absolut toate privirile si tu nu poti sa-ti manifesti gelozia in nici un fel, caci ar parea semn de prostie.

In dormitor: E dezinhibata si sofisticata. Spune-i ca-ti place sa stea ea deasupra, preferabil cu o lenjerie foarte scumpa care sa-I puna in valoare silueta.

2. Tipul "Hipster-artistic"

Punctele ei forte: stie absolut toate barurile la moda din oras si toate expozitiile care servesc vin gratuit. E sofisticata, dar nu chiar la fel ca si primul gen. Cel mai mult ii plac tocilarii si intelectualii. E alegerea ideala pentru tipii care iubesc arta si vor sa se instruiasca din acest punct de vedere.

Puncte slabe: daca interesele voastre nu coincid, vei sti asta la un moment dat. Astfel de fete se asteapta sa ai ceva cultura generala si daca n-o ai, isi pierd interesul in ceea ce te priveste.

In dormitor: vestea buna e ca e perversa, iar vestea rea e ca... n-are tocmai cele mai curate asternuturi din lume.

3. Tipul "vegetarian-yogin"

Punctele ei forte: are o piele minunata si e inalta si subtire, se pricepe sa-ti faca masaj si e genul care chiar vrea o conexiune adevarta cu partenerul. Barbatii independenti si analitici pot fi interesati de acest gen de femeie.

Puncte slabe: e genul de femeie care se asteapta sa o iubesti si sa-i accepti stilul de viata, altfel nu sta in relatia respectiva.

In dormitor: stie toata Kama-Sutra pe dinafara, dar nu-i plac deloc partidele la inghesuiala si repezeala.

