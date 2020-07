66 de copii infectaţi cu coronavirus, internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi

Şeful secţiei de Terapie Intensivă, Florin Roșu, susţine că ideea că populaţia tânără nu este afectată de coronavirus este doar un mit. Potrivit acestuia, la Spitalul de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" au fost internaţi cu COVID-19 66 de copii de la începutul pandemiei.

„Ideea aceasta, că populația tânără nu este afectată, este un mit. În spitalul nostru am îngrijit până acum 66 de copii dintr-un total de 1.150 de pacienți. Patru cazuri de copii sub un an, între 1 an și 4 ani au fost 13 cazuri, iar între 5 și 17 ani au fost 49 de cazuri", a detaliat medicul.", a declarat Florin Roșu, medic ATI, șeful secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași

Medicul precizează că într-adevăr, copiii par să facă forme mai ușoare, iar pacienții copii de la Iași nu au necesitat îngrijire în terapie intensivă.

„Asta a fost o binecuvântare din partea marelui arhitect al Universului. Dar SARS-CoV-2 nu ocolește copiii. Copiii dezvoltă COVID-19, fac forme ușoare, deocamdată, nu știm exact ce ne rezervă viitorul. Pentru că virusurile pot dezvolta, la un moment dat, alte tulpini", a avertizat medicul Florin Roșu.

În ceea ce-l privește pe băiatul de 18 ani care în acest moment are nevoie de terapie intensivă, el este cel mai tânăr pacient internat în această secție a Spitalului Sf. Parascheva. Tânărul are un diabet zaharat neechilibrat și netratat, a precizat medicul Florin Roșu.