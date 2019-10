7 secrete ale unui mariaj reuşit. De ce este nevoie pentru ca în relaţie să existe dragoste, pasiune şi prietenie

Iata 7 secrete ale unui mariaj reusit.

1. Dezvoltati identitatea

Cand doi oameni se casatoresc devin o singura voce in privinta deciziilor financiare si a cresterii copiilor. Si, de obicei, se lasa coplesiti de diferitele sarcini pe care si le asuma incat isi pierd, cu usurinta, propria identitate. In plus, femeile au tendinta de a incerca sa-si multumeasca sotii si fac sacrificii pentru acest lucru. Aceasta este reteta pentru nefericire, asa ca nu este de mirare ca te simti mizerabil/a si abatut/a. Este necesar sa inveti arata compromisului fara sa renunti la tine. Nu ar trebui sa uiti sa faci lucruri care iti plac. Intalneste-te cu prietenii tai macar o data pe saptamana. De asemenea, nu uita sa rezervi timp pentru propriul hobby.

2. Pastrati legatura

Din nefericire, multi oameni au un program atat de incarcat incat, uneori, nu mai au ocazia sa comunice cu partenerul/a sa/u. In prezent este mult mai convenabil sa foloseasca tehnologia electronica pentru „a comunica" in timpul zilei. Trimite un sms sau suna-l/o pe cel/a pe care o iubesti pentru a-i impartasi sentimentele, realizarile/esecurile pe care le-ai avut de-a lungul unei zile. O asemenea comunicare va ajuta sa aveti mai multe subiecte de conversatie seara. Nu astepta sa va intalniti seara, ci comunicati si in timpul zilei.

3. Concentreaza-te pe nevoile obisnuite

Unul dintre cele mai semnificative secrete ale unui mariaj de succes este concentrarea pe nevoile obisnuite. Este necesar pentru fiecare persoana sa faca lucruri bune pentru celalalt in loc sa se certe legat de „si cu mine cum ramane". Asigura-te ca ii indeplinesti nevoile jumatatii tale. Daca nevoile tale sunt atinse atunci ar trebui sa te bucuri de viata. Dorinta de a satisface nevoile partenerului/ei este necesara pentru o casatorie sanatoasa care sa dureze pana la adanci batraneti.

