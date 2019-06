Iata 7 subiecte delicate pe care trebuie sa le discuti cu partenerul de cuplu.

1. Problemele sexuale

Nu este usor sa vorbesti sex. Insa atunci cand relatia voastra pare a avea unele probleme din cauza a ceea ce se intampla in dormitor este important sa le discutati. Aceste probleme pot cuprinde dispareunia (femeia simte durere in timpul penetrarii), ejaculare precoce, disfunctii erectile si multe altele.

Ramani Durvasula, profesor de psihologie la Universitatea California spune: „Cel mai bine este sa aveti acesta discutie cand sunteti amandoi relaxati si puteti vorbi despre problema intr-o maniera lejera si nu cand sunteti dezbracati in pat. In multe situatii, o discutie franca si deschisa il poate face pe partener sa vorbeasca, la randul sau, despre problemele sale".

2. Afectiuni mintale

Afectiunile mintale – tulburare bipolara, depresie si tulburare de personalitate – pot determina o persoana sa aiba o imagine de sine scazuta, probleme emotionale, paranoia, agresiune, lipsa empatiei, comportament deviant si multe altele, ceea ce face ca traiul alaturi de persoana afectata sa fie destul de dificil. Oricare dintre aceste lucruri pun presiune pe relatia de cuplu din cauza neintelegerii si a reputatiei proaste pe care o au.

„De multe ori mi-am intrebat elevii daca ar mai merge la o a doua intalnire in cazul in care cel/a cu care s-au vazut le-ar dezvalui ca sufera de tulburare bipolara. Este trist, insa cei mai multi spun ca nu ar mai face-o ceea ce este o adevarata problema pentru cei care se confrunta cu afectiuni mintale", a povestit Durvasula. Sfatul ei este urmatorul: „In functie de cronicitate si de simptomele tulburarii conversatia ar trebui abordata din perspectiva educarii partenerului/ei, pregatirii sale si trasmiterii modului in care poate fi gestionata".

3. Accidente traumatizante din trecut

Anumite traume ramase nerezolvate pot genera tensiuni intr-o relatie. Potrivit psihiatrului Stephanie K. Glassman, „supravietuitorii unor traume s-ar putea simti vulnerabili si confuzi cand este vorba despre siguranta, cand si cum sunt in siguranta. Impactul unei traume nu este simtit doar de supravietuitor. Adesea se extinde, jucand un rol important asupra relatiilor personale ale individului". In evenimentele traumatizante intra si cele care s-au intamplat o singura data – accident auto, viol, atac ca si cele care s-au repetat pentru o perioada mai lunga de timp, precum abuz in copilarie, separare ori violenta domestica.

Jennifer Lehr, consilier marital sugereaza: „Daca vrei ca relatia voastra sa nu fie afectata de traume trebuie sa intelegi ranile trecute pentru a putea sa le vindeci apoi sa vezi relatia ca un loc in care se construieste si nu unul de distrugere". Lehr, subliniaza ca: „trebuie sa impartasesti ranile cu jumatatea ta intrucat si el/ea este parte a relatiei voastre. Tocmai de aceea ar trebui sa va sprijiniti unul pe celalalt in caz ca s-a intamplat ceva traumatizant".

