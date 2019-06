8 semne că ghidul tău spiritual încearcă să te contacteze

Uneori, ghidul spiritual ne sopteste ceva, ne trimite un gand sau o idee, in vreme ce alteori comunica cu noi trimitandu-ne diverse semne. Nu exista coincidente. Fii atent la lucrurile care se repeta. Fii deschis la sincronizari. In acele momente ghidul tau spiritual incearca din rasputeri sa se conecteze cu tine.

Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze.

Un mesaj special

Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o auzi la radio.

Cand ceri ghidare, calauza spirituala prefera sa-ti raspunda printr-un mesaj care te va misca emotional. Cuvintele sunt puternice. Ele reprezinta cel mai bun instrument de comunicare. Ai cerut vreodata ceva si brusc ti-a sarit un text in ochi? Cuvintele te obliga sa te opresti pentru o secunda si sa le analizezi.

Pene albe

Ai gasit vreodata pene albe in cele mai neobisnuite locuri? Sunt semne superbe trimise de ghidul tau spiritual. Prin aceste sceste daruri minunate ghidul tau spiritual iti reaminteste ca nu esti niciodata singur.

Banuti si monede

Banii ii gasesti in cele mai neobisnuite locuri. I-ai putea vedea in timp ce duci gunoiul sau mergi la munca. Ghidul tau spiritual iti scoate in cale aceste monede pentru a te inveseli. De obicei, apar atunci cand esti trist sau depresiv. Mesajul pe care calauza sta spirituala ti-l transmite este „Un banut pentru gandurile tale".

Mirosuri speciale

Simti aromele in cele mai grele momente. S-a intamplat vreodata sa conduci si, brusc, sa simti miros de trandafir sau gardenii? Ghidul tau spiritual te incanta cu mirosuri placute penru a-ti atrage atentia. De asemenea, vor folosi miresme din copilaria ta. In asemenea momente, aminteste-ti ca esti indemnat sa iei o decizie, sa renunti la ceva si sa crezi ca altceva mai bun ti se pregateste.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.