9 tehnici eficiente de combatere a stresului şi de prevenire a cancerului

Factorul agresor poate fi un eveniment care te scoate din circuit care poate fi depresiv sau minunat, prea fericit.

Cu alte cuvinte daca esti o persoana care are o existenta lineara fara mari motive de bucurie excesiva si vine o asemenea stare de hiper-excitabilitate emotionala a fericirii, corpul o considera tot factor de stres. Iar el poate reactiona ca la o cauza negativa de suparare.

Tehnici de combatere a stresului. Stresul este foarte puternic pentru ca afecteaza starea generala de sanatate a organismului.

Efectele sale depind de tipul stresului pe care il traiesti. In termeni simpli, stresul este apararea naturala a corpului sau mecanismul sau de supravietuire. El se mai numeste si „raspunsul lupta-sau-fugi". Termenul medical asociat stresului este „raspunsul neuro-endocrin". Daca esti stresat aproape tot timpul, apare inflamatia in diverse zone ale corpului. Inflamatia cronica poate hrani celulele imature sau deteriorate din corp. Iar aceste celule in loc sa moara, se pot transforma in celule maligne.

Din acest motiv si nu din moft, este foarte important sa invatam cum sa eliminam stresul ca sa fim capabili sa ne aparam corpul de conditiile ce pot favoriza formarea cancerului, asa cum am prezentat si in articolul de aici.

Felul in care poti elimina stresul din corp este simplu si usor de practicat, numai sa vrei.

Strategiile de management al stresului includ de la a spune NU la orice este negativ in jurul tau pana la a face o lista de lucruri concrete de facut in favoarea starii tale de bine.

Tine minte ca nu esti un super-erou si nimeni nu se asteapta de la tine sa faci chiar tot mereu.

1. Fa un pas in spate si invata sa spui NU

Pentru sanatatea ta, este in regula si indicat sa spui NU din cand in cand. Daca iti iei asupra ta mai multe responsabilitati decat poti duce, iti va creste nivelul de stres din corp. A preveni acest tip de stres consta in a-ti cunoaste si trasa limitele indiferent ca e vorba de viata profesionala sau personala si indiferent de consecinte.

2. Tine-te de lista zilnica de lucruri de facut

E simplu sa iti faci o lista zilnica cu ceeace ai de facut. Insa provocarea este sa te inveti sa o scurtezi la ceeace este realmente esential si sa le priorizezi. Daca lista e prea lunga, nu obtii decat o zi de munca organizata dar nu diminuezi stresul, din contra, il poti creste cand vezi cate sunt de facut. In plus, nici nu poti face asa de multe lucruri cate incap pe o hartie plina de intentii.

Analizeaza-ti lista propusa si decide ce este cu adevarat obligatoriu de facut, apoi incepi sa le faci dupa prioritati.

Pune-le pe cele mai putin importante in josul listei sau elimina-le de tot din lista. Tine-ti lista scurta.

