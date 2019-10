Articol publicat in: SciTech

A apărut lista celor mai periculoase aplicaţii pe smartphone. Trebuie să le ştergi cât mai repede posibil!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Peste 1,3 milioane de telefoane cu sistem Android, la nivel mondial, au cel puțin una dintre cele 15 aplicații periculoase care fac tot posibilul să se ascundă în smartphone, susţine un studiu efectuat de o firmă de tehnologie. Aplicațiile periculoase includ publicitate de calitate îndoielnică în telefoane, iar în capul listei sunt următoarele: free.calls.messages com.a.bluescanner com.bb.image.editor com.cc.imagen.editor com.d.bluemagentascanner com.doo.keeping com.e.orangeredscannercom.hz.audio cos.mos.comprehensive com.garbege.background.cutout com.hanroom.cutbackground com.jiajia.autocut.photo com.jiakebull.picture.background com.fruit.autocut.photo Google le-a eliminat deja de pe Google Play, dar acest lucru trebuie făcut și de utilizatori. Acestea sunt cele mai periculoase smartphone-uri. Vezi lista completă cu cele mai nocive telefoane FOTO Principala dificultate este modul în care se ascund. Ca regulă generală, cel mai bine este să vă asigurați că nu descărcați aplicații despre care nu ați mai auzit. O altă recomandare este să citiți opiniile de pe Google Play înainte de a pune diverse aplicații pe smartphone. loading...

