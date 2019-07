A murit Eva Mozes, celebra supravieţuitoare a Holocaustului. Dr. Mengele a făcut experimente pe ea şi sora ei

"Sunt supravieţuitoare a lagărului de la Auschwitz, o supravieţuitoare a experimentelor lui Mengele şi acum încă încerc să supravieţuiesc acestor zile. La vârsta de 10 ani am fost dusă în acele vagoane de transport fără apă, fără alimente, iar patru zile mai târziu uşile vagoanelor s-au deschis şi în mai puţin de 10 minute întreaga mea familie a dispărut de lângă mine. (...)

Eram 13 perechi de gemeni. Eram şi băieţi şi fete. Am trecut prin tot procesul de la Auschwitz, am fost raşi în cap, am fost dezbrăcaţi şi apoi îmbrăcaţi cu hainele de lagăr şi am fost tatuaţi. Din acel moment nu mai aveam un nume, ci mai aveam doar un număr: A7063. Iar apoi ne-au dus în barăci de lemn, cu trei rânduri suprapuse de paturi, infestate cu gândaci şi păduchi. Eram nişte copii mici, departe de mila oamenilor, dornici de îmbrăţişarea mamei. Dar aveam acea determinare de a mai trăi încă o zi. În acea noapte, şobolanii care alergau prin încăpere m-au speriat foarte tare şi, mergând spre latrină, am văzut şi trei corpuri ale unor copii care erau morţi şi asta m-a speriat cel mai tare. Eu şi Miriam, sora mea, ne-am promis că orice ar fi, nu vom sfârşi în acel loc", spunea Eva Mozes în cadrul unei vizite făcute toamna trecută la Muzeul Holocaustului şi Şimleul Silvaniei.

Aceasta a precizat că atât ea, cât şi sora sa, Miriam, au fost supuse la numeroase experimente. Miriam a aflat abia după eliberarea din lagăr că experimente au făcut ca rinichii ei să nu se mai dezvolte, fapt ce i-a cauzat numeroase suferinţe în timpul sarcinilor cu cei trei copii şi care a dus, în cele din urmă, la nevoia unui transplant de rinichi, donatoarea fiind chiar Eva.

În 1960, Eva Mozes s-a căsătorit cu Michael Kor, tot un supraviețuitor al Holocaustului, alături de care s-a mutat în SUA. În 1984 a fondat CANDLES ("Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors"), o organizație prin intermediul căreia a mai depistat încă 122 de gemeni care au supraviețuit experimentelor naziste.

Eva Mozes a murit în cursul zilei de joi, 4 iulie, la Cracovia, în Polonia.