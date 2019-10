Articol publicat in: Extern

A murit Ministrul Educaţiei. A căzut de la etajul opt al instituţiei. Avea 48 de ani

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministrul adjunct al Educaţiei a murit joi dimineaţa după ce a căzut de la etajul opt al instituţiei, din balconul cantinei. Poliţia cercetează cazul pentru a afla circumstanţele care au provocat această tragedie.

În prezent, poliţia cercetează locul pentru a stabili ce s-a întâmplat, urmând să ofere mai multe amănunte oficiale despre această tragedie. Ministrul Le Hai An, în vârstă 48 de ani, a decedat joi dimineaţa, la ora locală 7:10, într-un accident, se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.



Ministrul a căzut de la un balcon al cantinei ministerului, informează Agerpres.



Poliţia cercetează locul pentru a stabili ce s-a întâmplat, urmând să ofere mai multe amănunte. Moartea bruscă a ministrului Le Hai Anacestuia a generat speculaţii şi suspiciuni pe reţelele de socializare.



Ministrul urma să ia parte joi dimineaţa la o reuniune a Consiliului Educaţiei Naţionale, prezidată de ministrul de resort, Phung Xuan Nha. El fusese numit ministru adjunct al Educaţiei în 2018, pe când conducea Universitatea de Mine şi Geologie din Hanoi, informează Agerpres.



În februarie 2019, Le Hai An preluase şi funcţia de secretar al ministerului şi era un potenţial candidat pentru a fi numit ministru al Educaţiei în 2021, încheie dpa. loading...

