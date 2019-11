A murit o legendă a filmului. S-a stins din viaţă pe patul de spital

Doliu în lumea filmului. Potrivit unui reprezentant al familiei, Leith a murit pe 4 noiembrie, în California, după o scurtă perioadă în care a fost bolnavă. Născută pe 15 octombrie 1925, Leith l-a întâlnit pe Kubrick în anii 1950, când el a fotografiat-o pentru coperta revistei Look.

"Fear and Desire”, care a primit critici împărţite, nu a fost un succes. După moartea distribuitorului Joseph Burstyn, filmul nu a mai rulat, iar Kubrick aparent a distrus negativul şi toate materialele pe care le-a găsit. Film Forum a organizat o proiecţie în 1994. La acel moment, Kubrick a transmis prin Warner Bros. că reprezintă „un exerciţiu cinematografic amatoricesc” şi a rugat presa să nu participe.

După ce a apărut în „Fear and Desire”, Leith a semnat un contract cu 20th Century Fox, a jucat cu Victor Mature în „Violent Saturday” (1955) al lui Richard Fleischer şi cu Robert Wagner şi Joanne Woodward în „A Kiss Before Dying” (1956) al lui Gerd Oswald. A avut un mic rol şi în „Toward the Unknon”, alături de William Holden.

Unul dintre rolurile pentru care este cunoscută e cel din filmul SF cult „The Brain That Wouldn’t Die” (1962) al lui Joseph Green.

Leith a părăsit lumea divertismentului în anii 1960, după ce s-a căsătorit cu actorul canadian Donald Harron, însă după divorţ, s-a întors pe ecrane. A jucat în numeroase seriale de televiziune până în anii 1980, între care „Starsky and Hutch”, „Baretta”, „Police Woman”, „The White Shadow”, „Barnaby Jones” şi „Condominium”.