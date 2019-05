A murit scenaristul lui Spider Man. Alvin Sargent a câştigat de două ori Oscarul

Alvin Sargent a primit două premii Oscar, pentru filmele "Julia", de Fred Zinnemann, din 1977, şi "Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", de Robert Redford, din 1980, şi a mai fost nominalizat la premiile Academiei americane în 1974, pentru "Luna de hârtie/ Paper Moon", de Peter Bogdanovich. Pentru toate cele trei filme a primit premiul Sindicatului scenariştilor americani.

Scenaristul a lucrat cu nume mari de la Hollywood, printre care s-au numărat Alan J. Pakula, John Frankenheimer, Paul Newman, Peter Bogdanovich, Sydney Pollack, Fred Zinnemann, Robert Redford, Martin Ritt, Norman Jewison, Stephen Frears şi Wayne Wang.

Sargent şi-a început cariera în televiziune şi a debutat în lungmetraj pentru marele ecran cu scenariul pentru filmul din 1966 "Gambit", regizat de Ronald Neame, cu Michael Caine, Shirley MacLaine şi Herbert Lom. Au urmat filme precum "The Stalking Moon", de Robert Mulligan, cu Gregory Peck, "The Sterile Cuckoo", de Alan J. Pakula, cu Liza Minnelli.

S-a întors la televiziune pentru un timp, la începutul anilor 1970, cu filmele "The Impatient Heart" şi "Footsteps", dar şi episoade din "Norman Corwin Presents".

A revenit pe marele ecran cu adaptarea piesei lui Paul Zindel "Efectul razelor gamma asupra crăiţelor/ The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds" pentru regizorul Paul Newman. În 1973 s-a reunit cu Pakula pentru "Love and Pain and the Whole Damn Thing".

Printre filmele la care a mai lucrat se numără "Nuts", cu Barbra Streisand, "White Palace", cu Susan Sarandon şi James Spader, "What About Bob", "Hero", de Stephen Frears, "Anywhere But Here", cu Susan Sarandon şi Natalie Portman.

De asemenea, a colaborat la scenariile filmelor "Spider-Man 2", "Spider-Man 3" şi "The Amazing Spider-Man".