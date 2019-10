Articol publicat in: Societate

A murit subit la doar 41 de ani. Lasă orfan un copilaş

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un poliţist de la Biroul Investigaţii Criminale Iași a murit în mod subit, susţin colegii săi. Alin Corneanu, în vârstă de 41 de ani, a acuzat la începutul săptămânii o serie de dureri şi prin urmare marţi a mers să se interneze. Apropiaţii afirmă că bărbatul nu era cunoscut ca având probleme medicale mai vechi. Politistul era tătăl unui băieţel de nouă ani. Marți la amiază, soția polițistului a sunat la serviciul acestuia și a transmis șefilor că bărbatul este bolnav și că l-a transportat la Spitalul ”Sfântul Spiridon” Iași. Vineri, colegii lui s-au interesat de el și au aflat cu stupoare că bărbatul se află la Terapie Intensivă, apoi a murit. Autopsia va scoate la iveală cauza morții bărbatului. Alin Corneanu era cel mai experimentat polițist de la departamentul furturi din buzunate și cunoștea toți hoții din Iași. Acesta lucra în acest domeniu de 15 ani și era foarte apreciat de către colegi pentru firea sa veselă și întreprinzătoare. loading...

