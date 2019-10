Articol publicat in: Life

A murit un celebru filantrop şi om de afaceri. Milioane de oameni îl plâng

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Omul de afaceri, arhitectul și filantropul Albert Hong a murit luni, 7 octombrie, la 84 de ani. Foto: b1.ro Albert Hong s-a implicat activ în dezvoltarea tehnologiei. Printre operele sale de căpătâi se numără câteva din clădirile iconice din Singapore - Reublic Plaza, Singapore Indoor Stadium, MAS Building. El a donat 30 de milioane de dolari în 2013 Universității de Tehnologie și Design din Singapore. Un om de afaceri, apropiat al lui Hong, a rememorat un moment definitoriu pentru filantrop: în urmă cu mai mulţi ani, când afaceristul era la un pas de faliment, Albert Hong i-a împrumutat un milion de dolari şi i-a oferit şi un job, ca să se redreseze. "Mi-a dat viaţa înapoi", a povestit afaceristul. Citeşte şi Sfârşit ORIBIL pentru o bătrână din Constanţa: a fost mâncată de porcul pe care îl creştea loading...

