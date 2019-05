A scăpat pe internet finalul Game of Thrones. Reacţia fanilor. "Au distrus cel mai bun serial din lume"

Spectatorii care au citit deja spoilerele sunt furiosi si extrem de dezamagiti de directia in care au ales producatorii David Benioff si D. B. Weiss sa duca actiunea, scrie filmnow.ro. Iubitorii productiei HBO au scris aproape la unison ca finalul este "cel mai nereusit din istoria televiziunii".

Un utilizator Twitter a scris: "Tocmai am citit sumarele episoadelor 5 si 6 ale Game of Thrones. In cazul in care sunt adevarate, D & D au distrus cel mai bun serial din istoria TV doar de dragul de a soca publicul."

Citeşte şi Game of Thrones, urmărit de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO

Un altul a adaugat: "Am vazut informatii din episodul 5 si pot sa zic ca e groaznic. Daca nu ma credeti, mergeti pe Reddit si Twitter si tastati spoilere Game Of Thrones si veti vedea. Tot acolo au aparut sumare legate de episoadele anterioare si tot ce s-a scris a fost adevarat."

Suparat, un alt internaut a remarcat: "Am citit sumarele ultimelor episoade si, daca sunt adevarate, nu voi mai spune niciodata ca Urzeala Tronurilor e cel mai bun serial din istoria televiziunii. Voi spune doar ca sezoanele 1-7 sunt cele mai bune realizate vreodata."

"Credeti ca episodul 4 a fost dezamagitor? Daca informatiile scapate pe internet din episoadele 5 si 6 sunt adevarate ( si probabil sunt, pentru ca pana acum nu au circulat minciuni), nu ati vazut nimic inca."

Nu in ultimul rand, un alt internaut a scris: "Am citit toate datele scapate pe internet. Nu mai vreau sfarsitul, anulati serialul. Daca toate acestea sunt adevarate, oamenii vor ramane cu un gust amar dupa ce au investit atat de mult din punct de vedere emotional in acest serial."

Printre altele, in sumarele care circula pe Reddit si Twitter fanii pot afla ce personaje mari vor muri, cum vor fi tradati unii din preferatii publicului si cine va ajunge, in cele din urma, in fruntea tinutului fantastic Westeros.