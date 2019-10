About You, lansat în România. Promoţii mari în primele săptămâni

About You s-a lansat în România, a zecea piață în care retailerul este prezent, după Germania, Austria, Elveția, Olanda, Belgia, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Magazinul vinde circa 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri – multe dintre acestea fiind pentru prima dată disponibile pe piața locală.

Piata de fashion online a mai primit un jucator care va intra in competitie directa cu Fashion Days, Answear si FashionUP. About You este unul dintre cele mai importante startup-uri din industria de fashion online din Europa.

Romania este a zecea piata in care About You este prezent, dupa Germania, Austria, Elvetia, Olanda, Belgia, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria.

Magazinul online de fashion digitalizeaza experienta de shopping traditional, About You putand fi accesat de pe orice dispozitiv: desktop, tableta si mobil, prin aplicatia dedicata, premiata la nivel international. In Romania, About You ofera o gama variata de peste 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri – multe dintre acestea fiind pentru prima data disponibile pe piata locala.

About You ofera transport gratuit, iar plata poate fi efectuata prin mai multe metode, precum: Paypal, card de credit sau numerar la livrare. In plus, clientii pot returna gratuit produsele in termen de 100 de zile, astfel incat acestia sa le poata incerca si returna fara alte costuri suplimentare.

Produsele de pe ABOUT YOU vor putea fi achizitionate in primele saptamani dupa lansare cu un discount de 30%, detaliile despre promotie, precum si codul de discount fiind disponibile aici.

„Piata din Romania ofera un potential urias pentru noi. Preconizam o crestere foarte rapida aici, scopul nostru fiind de a deveni lider de piata in randul magazinelor online de fashion, intr-o perioada scurta de timp. De asemenea, ne dorim foarte mult sa atragem clientii din Romania cu platforma noastra extraordinara, gama foarte variata de produse, transportul gratuit si posibilitatea de a returna produsele gratuit”, declara Tarek Muller, co-fondator si co-CEO al About You.

About You este o companie europeana de fashion si tehnologie cu sediul in Hamburg, Germania si a fost creata in anul 2014 de trei tineri antreprenori in domeniul digital Sebastian Betz (28), Tarek Muller (30) si Hannes Wiese (38). In doar cinci ani, compania a devenit cel mai mare retailer de imbracaminte din Europa, cu venituri anuale de 461 de milioane de euro (2018/19). In doar cateva luni de la lansare, About You devenise deja lider de piata in Cehia si Slovacia.

ABout You este unul dintre start-up-urile cu cea mai rapida crestere in domeniul comertului electronic din Europa si printre putinii unicorni ai Europei cu o valoare de peste 1 miliard de dolari. Cu peste 15 milioane de utilizatori activi in fiecare luna, About You este una dintre cele mai mari platforme de fashion si lifestyle din Europa. Compania de fashion si tehnologie a generat o cifra de afaceri de 461 de milioane de euro in 2018/19, ceea ce corespunde cu un volum al operatiunilor anuale de peste 2,3 miliarde de euro. Fiind evaluata la peste un miliard de dolari americani, About You este primul unicorn din Hamburg.

About You GmbH a fost infiintata in 2014 ca subsidiara a Otto Group si face acum parte din portofoliul grupului. Echipa de management include antreprenorii si expertii in domeniul digital Tarek Muller (30, Marketing & brands) si Sebastian Betz (28, Tech & Product), precum si fostul strateg din cadrul Roland Berger Hannes Wiese (38, Operations & Finance).