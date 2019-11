Acasă la Viorica Dăncilă. Imagini fabuloase din locuinţa candidatului PSD: "Am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa" FOTO şi VIDEO

Viorica Dăncilă şi-a prezentat casa şi soţul înainte de finala alegerilor prezi8denţiale. Pentru prima dată, soţul candidatei PSD a oferit detalii picante din căsnicia celor doi. "Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată. Era o fată de la oraş. Am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Am oprit în faţa porţii, au ieşit tata, mama, le-am spus că le prezint viitoarea mea soţie (...) Cel mai tare am fost încântat că s-a adaptat condiţiilor de la ţară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu m-a tras deoparte şi mi-a zis: "Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineaţă măcănitul raţelor?

"Era prima întâlnire cu socrii, era normal să existe emoţii. Am avut noroc şi am învăţat un lucru. Că şi eu trebuie să fiu la fel. Că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu", a spus şi Viorica.

Acasă la Viorica Dăncilă. Cum arată soţul şi locuinţa candidatului PSD la prezidenţiale 2019

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă a fost întrebată, joi, în conferinţa de presă de la Parlament, despre vila de la Predeal, după ce în spaţiul public au apărut imagini care ar arăta că nu este în construcţie, aşa cum precizase candidata PSD.

"Ca să eliminăm orice suspiciune, vă rog, mâine, mergem să vedeți vila și să vă convingeți singuri. Chiar vă rog, mâine, mergeți cu o mașină, cu fiul meu, mergeți și vedeți că nu este terminată”. Viorica Dăncilă a precizat presei, după conferinţă, că este dispusă să primească presa la vila de la Predeal. La scurt timp, Departamentul de Comunicare al PSD a transmis următorul mesaj: „Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a făcut o invitație nominală la imobilul neterminat de la Predeal către un reprezentant mass-media care a ridicat semne de îndoială cu privire la faptul că locuința domniei sale nu este finalizată în interior. În urma acestei invitații, numeroși jurnaliști și-au exprimat dorința de a merge la adresa respectivă pentru a realiza reportaje din interiorul locuinței. O astfel de acțiune generală ar crea inconveniente de securitate pe viitor prin expunerea casei și a interiorului său, dar și disconfort familiei. Vă rugăm să înțelegeți și să respectați acest drept la intimitate, pe care trebuie să-l aibă orice familie, chiar și cea a oamenilor politici. De asemenea, dna Viorica Dăncilă nu dorește să facă nicio discriminare față de ceilalți jurnaliști, iar invitarea unei singure persoane nu ar fi în acord cu acest principiu. În aceste condiții, vom pune la dispoziția tuturor reprezentanților mass-media, în zilele următoare, fotografii realizate la fața locului care vor demonta informațiile conform cărora casa este finalizată”.