Articol publicat in: Societate

Accident grav între Braşov şi Sighişoara, două maşini s-au tamponat frontal. Şoferii au rămas încarceraţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Două persoane au fost rănite, fiind încarcerate, marţi dimineaţa, în urma coliziunii dintre un autoturism şi o camionetă, pe DN 13, în localitatea Fişer, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov. La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD de la Braşov, o ambulanţă de la Rupea, o autospecială cu apă şi spumă de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Rupea, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD de la Sighişoara. Conform ISU Braşov, cele două persoane încarcerate sunt conducătorii autovehiculelor implicate în accident. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se efectuează cercetări la faţa locului pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier, circulaţia fiind oprită pe DN 13 Braşov - Sighişoara, la kilometrul 70. loading...

