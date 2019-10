Articol publicat in: Societate

Accident grav la Porţile de Fier. "BMW-ul a zburat de pe şosea, era să ne omoare" VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 42 min) // Sursa: romaniatv.net Accident teribil în apropierea Vămii Porţile de Fier I. Doi tineri au scăpat ca prin minune după ce au zburat pur şi simplu de pe şosea cu un bolid. Asta după ce au acroşat un autoturism în care erau patru oameni. Cei doi au fost transportaţi la spital, de unde şoferul a încercat să fugă. Accidentul s-a produs pe drumul naţional 6, puțin după lăsarea întunericului. Şoferul bolidului a încercat să facă o depăşire, deşi din faţă veneau alte maşini. A acroşat un autoturism în care erau patru oameni care se întorcerau de la un meci iar apoi, din cauza vitezei, nu a mai putut controla volanul. A rupt o balustradă, care a intrat prin autoturism, apoi a ieşit de pe şosea şi au ajuns pe șinele de cale ferată din apropiere. Deși impactul a fost unul puternic, iar bolidul s-a făcut praf, toți cei implicați au scăpat doar cu răni uşoare. Au fost preluaţi de ambulaNţă şi duşi la spital, de unde şoferul vinovat a fugit. Familia l-a adus însă înapoi. Poliţiştii au deschis o anchetă iar tânărul care a provocat accidentul este cercetat penal. loading...

