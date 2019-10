Articol publicat in: Societate

Accident horror în Bacău, un mort şi trei răniţi după coliziune frontală dintre două autoturisme

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal, la limita judeţelor Bacău şi Vrancea.

Un bărbat a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal, sâmbătă dimineaţă, pe DN 2, în zona localităţii Sascut, judeţul Bacău, acolo intervenind echipaje de salvatori şi din judeţul Vrancea. Poliţia Judeţeană Bacău a anunţat că accidentul s-a produs pe DN 2, între Sascut şi Adjud, după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, trei echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud şi două echipaje de la Punctul de Lucru Sascut au intervenit la acest accident. În urma impactului dintre cele două autoturisme au rezultat patru victime, doi bărbaţi şi două femei. loading...

