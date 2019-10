Articol publicat in: Societate

Accident îngrozitor pe o şosea din Maramureş. Un mort şi doi răniţi, după ce maşina s-a izbit de un copac VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un grav accident de circulaţie a avut loc în noaptea de joi spre vineri între localităţile Ieud şi Şieu, din Maramureş. Un om a murit, iar alți doi au fost răniți după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Șoferul mașinii a adormit la volan, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a înfipt într-un copac. În urma impactului violent, pasagerul din dreapta șoferului a murit pe loc. Medicii veniți la fața locului s-au chinuit minute în șir să-l resusciteze, dar fără succes. Celelalte două persoane din mașină erau conștiente. IPJ Maramireş a emis un comunicat pe marginea acestui accident: "Azi noapte, la ora 23.45, polițiștii au fost sesizați că pe D.J. 186 s-a produs un accident grav de circulație. Un echipaj de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, iar verificările efectuate au relevat că un bărbat de 47 de ani, din Desești, care conducea un autoturism dinspre Bogdan Vodă spre Șieu, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit de un copac. În urma impactului, șoferul și doi pasageri au suferit leziuni corporale. Din păcate, la scurt timp, pasagerul de 60 de ani a decedat. Conducătorul auto nu se afla sub influenta alcoolului". loading...

