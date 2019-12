Accident pe mare, două nave de croazieră s-au ciocnit în larg. Imaginile au fost filmate, sunt persoane rănite VIDEO

În urma impactului, șase persoane ar fi suferit răni minore, iar restul pasagerilor au fost evacuați. Potrivit unui pasager, incidentul ar fi avut loc din cauza condițiilor de vreme severă. „Una dintre nave făcea manevre pentru a ajunge în port când s-a ciocnit de cealaltă, care deja era lansat pe mare", a declarat un oficial.

Imaginile filmate de pasageri au devenit virale pe internet și surprind momentul în care cele două nave se ciocnesc.

The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/2M4BoI9TkO pic.twitter.com/zRwIxs63iu